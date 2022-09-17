Почему газированная вода полезнее обычной?

Чистая газированная вода без добавленного сахара может принести больше пользы организму, чем обычная. Природная газировка не вредит зубам, уменьшает боль в животе и помогает глотать, сообщила в своем Telegram-канале врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Природная газированная вода насыщена углекислым газом под давлением, который стимулирует определенные рецепторы в ротовой полости. Это вызывает ощущение жжения и покалывания, и провоцирует глотательный рефлекс.

"Если вы пытаетесь меньше есть, то газированная вода поможет продлить чувство сытости после еды в большей степени, чем обычная вода. Есть также доказательства того, что газированная вода может уменьшить проявление других симптомов, включая боль в животе", - рассказала врач.

Многие боятся пить газированную воду опасаясь вздутия живота, в этом случае врач рекомендует пить минералку небольшими глотками. Профессор отметила, что чаще всего метеоризм заявляет о себе после сладкой газировки, природная минералка его не провоцирует.