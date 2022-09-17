Названы новые последствия коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что после появления штамма коронавируса "Омикрон" люди стали жаловаться на такие последствия заболевания, как физическая слабость и снижение скорости реакции. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"У "Омикрона" визитная карточка не столько нарушение мозговой деятельности, сколько физическая слабость. Люди приходят и жалуются, что они с трудом выполняют элементарные физические действия. Одна женщина мне говорит, что раньше она могла из магазина принести сумку с покупками. Теперь она может принести только за два раза, потому что за один раз стало очень тяжело, хотя тот же самый набор продуктов. Мужчины жалуются, что у них понизилась скорость реакции", - рассказал Болибок.

По его мнению, последствия коронавируса могли сказаться на количестве мелких дорожно-транспортных происшествий. Врач подчеркнул, что в 2022 году в ГИБДД отчитывались, что после начала пандемии выросло число мелких аварий.