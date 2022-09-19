Как часто появляются новые штаммы коронавируса?

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штаммы COVID-19 меняются примерно один раз в восемь месяцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, смена циркулирующих штаммов коронавируса происходит быстрее, чем у гриппа.

"Мы 2,5 года живем [в условиях пандемии - "Газета.Ru"], за это время три раза поменялся штамм. И дальше так примерно будет, примерно раз в восемь месяцев. Смена циркулирующих штаммов при ковиде происходит немного быстрее, чем при гриппе", - пояснил Гинцбург.

По его словам, те виды вируса, что преобладают сейчас, сильно отличаются от первого варианта штамма COVID-19. При этом симптоматика заболевания отличается не сильно.