Раскрыта польза острой еды

Обжигающая еда положительно влияет на работу кишечника, но может вызвать сильный голод, рассказал URA.Ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев, передает Day.Az.

Острые продукты способны защитить организм от инфекций и развития в кишечнике патогенной микрофлоры. Любители обжигающей еды испытывают меньше проблем с желудочно-кишечным трактом, чем люди, отдающие предпочтение пресным продуктам.

"Так как острое раздражает желудочно-кишечный тракт, оно увеличивает сокращение мышечной ткани в кишечнике, что способствует увеличению метаболических процессов. При сокращении будет затрачиваться энергия, и метаболизм будет расти. В этом случае улучшается перистальтика кишечника, выводятся вредные токсические элементы", - рассказал врач.

Диетолог отметил, что у острой пищи есть и минусы - она вызывает сильный голод и противопоказана при наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. От острых блюд также лучше отпахаться гипертоникам.