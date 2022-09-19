Названы продукты, разрушающие печень

Переизбыток углеводов в рационе может привести к развитию опасного заболевания - неалкогольной жировой болезни печени, которая разрушает орган, сообщила "Известиям" врач-диетолог, терапевт "СМ-Клиника" Елена Тихомирова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Непоправимый вред печени наносят сочетания определенных продуктов, например, при злоупотреблении излишне жирной пищей или фастфудом в печени образуется жировая прослойка.

"Для печени представляет опасность употребление сахара в чистом и нечистом виде - сладости, избыточное употребление фруктов. Серьезный вред печени наносят комбинации жира, соли и углеводов, например жареная картошка, макароны, покрытые жирными заправками, плов, в том числе избыточное употребление круп и хлеба", - предупредила врач.

Высококалорийный рацион приводит к переизбытку углеводов, которые превращаются в жир. Жировой гепатоз печени никак не связан с употреблением алкогольных напитков, отметила врач, он может встречаться даже у людей, ведущих относительно здоровый образ жизни.