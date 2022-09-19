Черный и зеленый чай вызывают скачок артериального давления сильнее, чем кофеин

Употребление черного и зеленого чая вызывает кратковременное повышение кровяного давления. Статья об этом опубликована в Journal of Hypertension, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джордж Ходжсон из Университета Западной Австралии и его коллеги решили выяснить, как чай влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Существует гипотеза, что вещества чая ослабляют действие кофеина и понижают давление при регулярном употреблении.

Авторы давали добровольцам черный и зеленый чай и измеряли давление через полчаса и через час после этого. Кроме того, 13 пациентам, страдающим от повышенного давления, давали выпить по 5 чашек чая в день в течение недели, чтобы выявить долгосрочный эффект. Для того, чтобы определить эффект именно чая, в некоторых случаях чай заменяли на воду с эквивалентной дозой кофеина.

В результате оказалось, что черный и зеленый чай повышают давление спустя 30 минут после употребления сильнее, чем кофеин. Влияние же на среднесуточное давление при регулярном употреблении чая было незначительным, в то время как в ходе ряда предыдущих исследований появлялись данные, что чай снижает давление у гипертоников.