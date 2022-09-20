Врач предупредила о вреде комплексных обедов

Комплексный обед из четырех блюд при невысокой физической активности может привести к проблемам со здоровьем и набору лишних килограммов, сообщила URA.Ru врач-диетолог Анна Ивашкевич, передает Day.Az.

Если человек занят сидячей работой и мало двигается в течение дня, то от полноценного комплексного обеда, состоящего из салата, супа, второго и десерта лучше отказаться. Избыток калорий вредит здоровью и способствует появлению лишних килограммов.

"Комплексный обед будет полноценным рационом на день, а не на один прием пищи. Поэтому стоит ограниченно употреблять из данного набора блюда. Лучше брать два, максимум три, например, любой наваристый суп содержит те же самые углеводы, поэтому можно ограничиться салатом, супом и, если хочется, десертом. Или просто полноценным салатом и супом. Или салатом и вторым", - рассказала специалист.

Диетолог порекомендовала покупать лишь половину обеденной порции и есть больше свежих овощей или фруктов.