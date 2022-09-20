Кому нельзя пить воду с лимоном?

Стакан воды с лимоном утром натощак запускает работу желудочно-кишечного тракта, способствует выводу токсинов, ускоряет метаболические процессы. Об этом рассказала врач-генетик, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова на портале "Здоровое питание", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вода необходима организму для регуляции всех процессов, она улучшает кровообращение, поддерживает подвижность суставов, оказывает положительное влияние на состояние кожи. Многие добавляют в воду сок лимона, чтобы улучшить вкус и получить дополнительную пользу, но у такого напитка имеются серьезные противопоказания.

"Прибегать к такому водно-цитрусовому началу дня не стоит, если имеются заболевания желудочно-кишечного тракта (при желчнокаменной болезни, гастритах, язвенной болезни желудка, изжоге), в анамнезе есть заболевания сердечно-сосудистой системы, склонность к отекам", - предупредила эксперт.

Генетик отметила, что употребление воды с лимоном - полезная утренняя привычка, к которой нужно приучать организм, важно ориентироваться на собственные ощущения и учитывать особенности здоровья.