Назван главный симптом заражения менингитом

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что если человек не может при сильной головной боли опустить подбородок к груди, значит он заразился вирусным менингитом (воспаление оболочек головного и спинного мозга). Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, при вирусном менингите наблюдается высокая температура и очень сильная головная боль, она локализуется в затылочной части.

"Когда приезжает скорая помощь, врач обязательно проверяет ригидность (неподатливость) затылочных мышц. Можно это даже самостоятельно проверять - может ли человек опустить подбородок к груди. Если голову поднять нельзя, значит, это менингит. Далее берут пункцию спинальную, чтобы определить, вирусный он или бактериальный. Так как если это менингококковая инфекция, то это уже серьезно", - рассказала Алексеева.

Она отметила, что вирусный менингит является сезонным заболеванием и включен Всемирной организацией здравоохранения в перечень ОРВИ.