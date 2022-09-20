Найдена новая причина ранней болезни Альцгеймера

Ученые из Каролинского университета Стокгольма и Колумбийского университета из США установили, что ранний Альцгеймер связан с инфекционными заболеваниями. Их работа была опубликована в журнале PLoS Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучали распространенность нейродегенеративных заболеваний у 400 тыс. пациентов, переносивших в молодости тяжелые острые инфекции. Анализ показал, что риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона оказался связан с инфекциями, которые люди переносили за 5-20 лет до их выявления.

При этом у пациентов, у которых болезнь Альцгеймера началась до 60 лет, доля перенесших инфекцию в раннем возрасте была в 1,93 раза выше, чем в контрольной группе. У пациентов с болезнью Паркинсона этот риск был повышен в 1,29 раза. Инфекции до 40 лет повышали риски двух неврологических заболеваний в 1,86 и 1,2 раза.

По словам ученых, это связано с воспалением в ЦНС, эпицентр которого при этом может не находиться в головном мозге. В результате воспаления ухудшается микроциркуляция в ЦНС, что и приводит к развитию когнитивного дефицита.

Исследователи подчеркнули, что в будущем мир столкнется с пандемией деменции, которая станет следствием пандемии COVID-19.