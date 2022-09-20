Названы первые признаки аутизма у детей

Дети с аутизмом избегают зрительного контакта с окружающими и зациклены на повторении одних и тех же действий, рассказали психолог и нейродефектолог Дмитрий Гаврилов и психолог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Иван Мартынихин. "Ленте.ру" они назвали и другие признаки расстройств аутистического спектра (РАС) у маленьких детей, передает Day.Az.

Гаврилов рассказал, что, по мнению американских ученых, одним из первых тревожных звонков могут быть проблемы с грудным вскармливанием, когда ребенок никак не может взять грудь, у него возникают трудности с сосательным рефлексом. И совершенно точно возможно диагностировать расстройства аутистического спектра у полуторагодовалого ребенка, пояснил он.

Собеседник "Ленты.ру" посоветовал родителям, чей ребенок не разговаривает к двум годам, не слушать бабушек, уверяющих, что ребенок заговорит, когда ему надо, а обращаться за помощью к специалистам.

Одними из самых ярких признаков РАС Гаврилов назвал стремление ребенка избегать зрительного контакта с другими людьми, а также повторение каких-либо действий, ритуалов и определенных сценариев поведения. Например, такой ребенок может повторять одно и тоже слово или фразу, постоянно крутить какой-то предмет перед глазами или трясти руками перед лицом.

Детям с расстройством аутистического спектра свойственны острые реакции на все новое, избирательность в еде. Например, ребенок может закатить истерику, потому что родители повели его другим, новым маршрутом.

Дети с РАС могут стремиться выстроить все предметы по порядку - по цвету, размеру или другой схеме. Одна из теорий происхождения этого явления объясняет рядкование желанием упорядочить вещи в пространстве, добавил психолог.

При расстройствах аутического спектра ребенок не способен озвучить конкретную просьбу или указать на конкретный предмет. Указательный жест у детей с таким расстройством отсутствует, пояснил Гаврилов. "Также у детей-аутистов возникают проблемы с ощущением собственного тела и личности", - добавил он.

Отражается РАС и на физиологическом уровне. У ребенка присутствует напряженность в теле, он не умеет расслабляться, часто ходит на цыпочках, пояснил Гаврилов.

Психотерапевт Мартынихин добавил к словам коллеги, что существует множество конкретных признаков расстройства, и это затрудняет диагностику, так как дети с РАС могут быть не похожи друг на друга. Но всех их характеризует дефицит социальной коммуникации и стереотипность поведения.

Чем раньше обратиться к специалистам, тем лучшими окажутся результаты адаптации ребенка, успокоил Мартынихин.

"Несмотря на то, что аутизм не лечится (это другой тип мышления, другая работа мозга), ребенка можно максимально реабилитировать или как еще говорят специалисты - компенсировать. И чем раньше будет выявлен диагноз, тем быстрее можно приступить к реабилитации и адаптации. В этом случае время играет решающую роль", - подытожил Гаврилов.