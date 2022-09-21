В зеленом чае обнаружили эффективные против болезни Альцгеймера молекулы

Ученые Калифорнийского университете в Лос-Анджелесе обнаружили соединения, содержащиеся в зеленом чае, которые могут разрушать белковые агрегаты в мозге, связанные с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что молекула галлат эпигаллокатехина (EGCG) разрушает тау-волокна - длинные нити тау-белка, которые образуют клубки и вызывают гибель нейронов. В новой работе специалисты описали, как EGCG расщепляет фибриллы тау-белка, а также выявили другие молекулы, которые работают схожим образом, но эффективнее проникают в ткани мозга.

Исследователи извлекли агрегаты тау-белка из мозга людей, умерших от болезни Альцгеймера, и инкубировали их в течение различных периодов времени с EGCG. Через три часа половина волокон разрушилась, а другая половина частично деградировала. Через 24 часа все фибриллярные клубки исчезли.

На тау-волокнах были определены участки, называемые фармакофорами, к которым прикрепляются молекулы EGCG. Затем ученые с помощью компьютерного моделирования проанализировали библиотеки из 60 000 небольших молекул, которые потенциально могут связываться с теми же участками. Были выявлены несколько сотен молекул размером 25 атомов или меньше, которые связывались с фармакофорами тау-волокон лучше, чем это делает EGCG, в том числе молекулы, называемые CNS-11 и CNS-17.