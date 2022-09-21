Врач рассказала об опасном способе учить детей ходить

Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, заместитель главного врача по поликлинике в "СМ-Клиника" Ольга Попова рассказала "Газете.Ru", как неправильно учить ребенка ходить, передает Day.Az.

Таким способом Попова назвала использование популярных у родителей ходунков. Она уточнила, что ходунки можно считать полезными для родителей, которым они освобождают руки, но не для ребенка.

"Многие родители искренне считают, что ходунки облегчат и ускорят процесс обучения ребенка ходьбе, но это заблуждение. Более того, врачи придерживаются мнения, что ходунки наносят больше вреда развитию ребенка, чем пользы. Стадии своего развития от позиции "лежа" до вертикализации ребенок должен пройти самостоятельно и только тогда, когда к этому будет готов его организм.

Если же пытаться раньше времени учить ходить ребенка с помощью ходунков или позволять ребенку проводить в ходунках слишком много времени, нагрузка, оказываемая на его еще недостаточно окрепший позвоночник, может привести не только к нарушению осанки у ребенка, но и более серьезным последствиям в виде болезней позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Также есть ряд заболеваний у детей, например, подтвержденный рахит, при которых использование ходунков вообще категорически запрещено", - объяснила врач.

Она добавила, что если у ребенка нет противопоказаний к использованию ходунков и родители хотят их использовать, необходимо делать дозировано: оптимальным будет использование ходунков не более 15 минут 3-4 раза в день.

"Конечно, не стоит ждать от них какого-то невероятного эффекта. Или ожидать, что ходунки быстрее научат ребенка ходить. На самом деле, ходунки создают для ребенка иллюзию безопасного пространства, а также не дают развиваться чувству равновесия. Впоследствии эти "комфортные" условия помешают ребенку ходить самостоятельно, ведь правильно держать равновесие и падать благодаря ходункам он попросту не научится", - заключила Попова.