Врач рассказала о полезных осенью и зимой продуктах

Врач-педиатр Марьям Сайфулина рассказала РИАМО, что осенью и зимой полезно для укрепления здоровья есть яблоки, зеленый лук, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Старайтесь в это время сезона иметь возможности или проверить уровень содержания витамина D в организме, или принимать профилактическую дозу витамина D", - отметила врач.

Кроме того, она акцентировала внимание на витаминах группы B. В частности, она указала на то, что B6 и B12 необходимы организму, так как участвуют в кровоснабжении и выработке иммунитета.

"Необходимо принимать эти витамины в виде пищевых добавок, а также употреблять в пищу продукты, содержащие эти витамины, например, фрукты и овощи, окрашенные в зеленый цвет - это зеленые яблоки, зеленый лук, травы: петрушка, укроп", - добавила врач.