Врач назвал частые причины онемения рук

Наиболее частые причины онемения рук назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1". По его словам, этот симптом может указывать на ряд заболеваний, в том числе серьезных, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самой распространенной причиной онемения пальцев и кистей рук Мясников назвал туннельный синдром. Этот недуг возникает в результате защемления нерва в запястье.

Кроме того, у пациентов с онемевшими руками нередко отмечают синдром вращающей манжетки. Им чаще страдают люди, которые много времени проводят с поднятыми руками - к примеру, спортсмены или автомеханики. Боль при этом синдроме не имеет четкой локализации.

Острая боль может возникнуть в результате эпикондилита, также известного как "локоть теннисиста". Она связана с воспалением и растяжением сухожилий. Чаще эпикондилитом страдают спортсмены.