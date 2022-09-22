Врач рассказала, кому опасно есть помидоры

Помидоры стоит исключить из рациона при обострениях хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и еще ряде болезней, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Дарья Русакова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Употребление помидоров при язвенной болезни может грозить обострением, томаты - кислый продукт, который негативно влияет на слизистую желудка и раздражает ее. Также лучше отказаться от этого овоща при проблемах с почками.

"Помидоры изменяют среду мочи таким образом, что могут образовываться камни. Но это если у человека имеется склонность и если употреблять их в большом количестве", - объяснила врач.

Специалист также порекомендовала с осторожностью есть помидоры людям, страдающим от подагры.