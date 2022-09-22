Врач назвал лечение зубов опасным для некоторых беременных

Некоторые процедуры лечения зубов могут нанести организму беременной женщины косвенный или прямой вред и даже вызвать преждевременные роды, рассказал стоматолог-ортопед, ортодонт, основатель стоматологических клиник Smile Spa и Kovalchuk Clinic Сергей Ковальчук. "Ленте.ру" он пояснил, почему лечение зубов может быть опасным для некоторых женщин в положении, передает Day.Az.

Зубы нужно вылечить на этапе подготовки к беременности, уверен врач. Если сделать этого вовремя не получилось, то отправляться к стоматологу можно и на втором триместре беременности, когда плацента уже достаточно сформирована. Однако есть процедуры, которые могут навредить женщине на любом сроке беременности, предупредил Ковальчук.

Профессиональное отбеливание может повысить риск возникновения микротрещин и сверхчувствительности зубов, так как верхний слой зубной эмали у беременных женщин беднее по минеральному составу. Большая часть кальция в этот период поступает в организм ребенка, уточнил стоматолог.

Если отсутствуют острая боль, покраснение, отек, кариозное поражение корня, лучше всего отложить процедуру удаления зуба до родов. Это позволит предупредить развитие инфекции в полости рта, сообщил врач.

Установку импланта также лучше отложить до времени, когда ребенок уже родится. Для приживления импланта требуется кальций, а его, как правило, в организме женщины недостаточно, так как он весь уходит на развитие плода. Организм будущей матери может не справиться с двумя задачами одновременно, уверен Ковальчук.