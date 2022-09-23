Врач рассказал, по какой схеме в семье передается ожирение

Ожирение - это генетически детерминированное системное заболевание, которое передается по наследству, объяснил в беседе с URA.ru врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. Специалист отметил, что болезнь может передаваться через поколение, чаще всего от женщины к мужчине или от мужчины к женщине, передает Day.Az.

Ковальков подчеркнул, что заболевание можно остановить. Проще всего сделать это на ранней стадии, когда оно только проявляется в детском возрасте. "Если ребенок становится в два раза выше всех в классе или наоборот оказывается самым маленьким, карликом, то умные родители ведут его к врачу-эндокринологу проверять гормон роста и так далее. Но если ребенок растет в ширину, они это списывают на лень, на чревоугодие, на все остальное. И никто не идет к специалисту. А раннее обращение к медику, но только к специализированному, в клинику системных заболеваний, ни к врачу в районной поликлинике, дает спасение детям", - объяснил специалист, добавив, что своевременная диагностика и начало лечение может, в том числе спасти ребенку психику, ведь потом болезнь может привести к развитию анорексии булимии.