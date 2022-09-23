Врач рассказала, кому противопоказан черный перец

Популярная приправа может нанести вред здоровью при наличии определенных хронических заболеваний, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-диетолог Гульшат Саирева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жгучие алкалоиды в составе черного перца стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, раздражают слизистую и могут усилить воспаление при хронических болезнях желудка и кишечника. Также лучше отказаться от перца при проблемах с мочевыделительной системой.

"При остром или хроническом цистите, блюда с любым видом перца стоит исключать или очень резко ограничить. Стенки пузыря крайне чувствительны к капсаицину и другим компонентам перца, которые фильтруются в мочу. В результате возможно обострение или добавление в клинику еще и уретрита, раздражения, воспаления мочеиспускательного канала", - предупредила врач.

Не стоит добавлять черный перец в еду во время сезонной аллергии. Он может усилить проявления поллиноза, добавила врач.