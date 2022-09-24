Названы эффективные техники быстрого засыпания

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, что техника обратного мигания, когда человек должен открывать глаза через каждые десять секунд, и дыхание на счет позволят быстро погрузиться в сон. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Мне нравится техника обратного мигания. Смысл в том, что просишь человека на секунду открыть глаза, потом закрыть и посчитать до десяти. Потом опять на секунду открываешь и на десять секунд закрываешь. И человеку каждый раз будет не очень хотеться открывать глаза. Буквально 5-7 минут такой техники, и развивается сонливость", - рассказал сомнолог.

Он также привел в пример дыхательную технику, когда надо считать до восьми, на четыре - вдыхать, на семь - задерживать, на восемь - выдыхать. Это поможет рефлекторно тормозить нервную систему, а во время счета человек не может логично мыслить и у него меньше эмоций.