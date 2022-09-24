Названы продукты, которые считаются природными антибиотиками

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что чеснок, лук, клюква, брусника и настой ромашки могут быть использованы в качестве профилактических продуктов при определенных заболеваниях, поскольку обладают антибактериальным и противовирусным действием. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Есть продукты, которые обладают антибактериальным действом, противовирусным действом, повышают иммунитет, и о них лучше говорить не как о продуктах для лечения, а как об оздоровительных профилактических продуктах. Это нам хорошо известные чеснок, лук, клюква, брусника, особенно при заболевании почек, мочевыводящих путей, еще настой ромашки", - рассказал диетолог.

Он добавил, что использование этих продуктов должно идти в дополнении к основной терапии, а не замещать ее.