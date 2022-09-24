На какую неизлечимую болезнь может указывать отек ноги?

Отек одной ноги или руки может быть симптомом лимфедемы (слоновости) - болезни, при которой в межклеточном пространстве скапливается богатая белком жидкость. Об этом "Газете.Ru" рассказал руководитель лаборатории оперативной лимфологии и лимфодетоксикации НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (входит в ИЦиГ СО РАН) Вадим Нимаев, передает Day.Az.

"Лимфедема, или слоновость - это отек, связанный с нарушением функции лимфатических сосудов. В этом случае в коже и в межклеточном пространстве накапливается не просто вода, а вода, в которой содержится большое количество белков. И этот длительный высокобелковый отек приводит к изменениям структуры подкожной клетчатки и кожи, их уплотнению, без лечения может приводить к фиброзу - разрастанию соединительной ткани. Иногда, без лечения, лимфедема вызывает не только косметические изменения, но и серьезный физический дискомфорт из-за сильного увеличения объема пораженных конечностей", - пояснил он.

Врожденная лимфедема встречается редко, отметил Нимаев - чаще первичная лимфедема возникает в подростковом возрасте или в связи с беременностью из-за нарушения функции лимфатических сосудов. Также проявления лимфедемы может спровоцировать воспаление после укуса насекомого или травма - например, растяжение, которые проходят без последствий у человека с нормальными лимфатическими сосудами.

Вылечить лимфедему полностью нельзя, но можно сдержать ее развитие, строго придерживаясь рекомендаций специалистов, избегая провоцирующих факторов, например, развития рожи (острого воспаления кожи, вызванного стрептококком группы A), повторных инфекций и вовремя борясь с появляющимися отеками.

"Состояние можно сравнить с сахарным диабетом - оно тоже требует пристального наблюдения и лечения", - добавил Нимаев.