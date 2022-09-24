Где нельзя хранить лекарства?

Неправильное хранение лекарственных препаратов может негативно сказаться на их свойствах, сообщил кандидат медицинских наук, фармаколог Андрей Кондрахин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первая и самая распространенная ошибка многих - держать лекарства в шкафчике ванной комнаты. По мнению эксперта, хранить в помещении с повышенной влажностью не стоит никакие препараты. Также нельзя класть лекарства в холодильник.

"Категорически нельзя допускать, чтобы лекарства стояли на одной полке холодильника вместе с продуктами питания. То есть решетка для яиц не должна быть заполнена медикаментами. Это важно, потому что лекарство тоже испаряется и может попасть на соседние продукты питания, что недопустимо", - предупредил фармаколог.

Специалист рекомендует хранить лекарственные препараты в коридоре квартиры, если для хранения таблеток или мазей требуется температура до 8 градусов, то сначала их нужно положить в герметичный контейнер и только потом ставить в холодильник.