Промокшие ноги могут спровоцировать обострение хронических заболеваний
Depozit faizini öncədən al!

Если человек сильно промочил ноги, может начаться переохлаждение организма, которое влечет за собой не только простудные заболевания, сообщила "РИАМО" врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), член Российского научного медицинского общества терапевтов Светлана Бурнацкая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дети наименее подвержены риску заболеть из-за промокших ног, местный иммунитет ребенка лучше приспособлен к переохлаждению. В большинстве случаев малыши могут "отделаться" только ларингитом. При этом общее переохлаждение гораздо опаснее для взрослого человека.

"Могут усилиться спазмы сосудов, это нежелательно для людей, имеющих сосудистые поражения нижних конечностей: это атеросклероз нижних конечностей, тромбофлебит. Длительное нахождение в мокрой обуви - это фактор переохлаждения, которого нужно избегать, чтобы не возникло обострения хронических сосудистых заболеваний", - объяснила врач.

Во время резкого похолодания также усиливается вероятность развития проблем с дыхательной системой, а промокшие ноги могут стать причиной обострения артрита.