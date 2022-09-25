Промокшие ноги могут спровоцировать обострение хронических заболеваний

Если человек сильно промочил ноги, может начаться переохлаждение организма, которое влечет за собой не только простудные заболевания, сообщила "РИАМО" врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), член Российского научного медицинского общества терапевтов Светлана Бурнацкая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дети наименее подвержены риску заболеть из-за промокших ног, местный иммунитет ребенка лучше приспособлен к переохлаждению. В большинстве случаев малыши могут "отделаться" только ларингитом. При этом общее переохлаждение гораздо опаснее для взрослого человека.

"Могут усилиться спазмы сосудов, это нежелательно для людей, имеющих сосудистые поражения нижних конечностей: это атеросклероз нижних конечностей, тромбофлебит. Длительное нахождение в мокрой обуви - это фактор переохлаждения, которого нужно избегать, чтобы не возникло обострения хронических сосудистых заболеваний", - объяснила врач.

Во время резкого похолодания также усиливается вероятность развития проблем с дыхательной системой, а промокшие ноги могут стать причиной обострения артрита.