Врач предупредила о вреде зубочисток

Использование зубочисток - не лучший способ гигиены полости рта, сообщила NEWS.ru стоматолог-ортодонт Мария Балакирева, передает Day.Az.

По мнению специалиста, острые каря деревянных зубочисток могут навредить состоянию зубов, также велика вероятность повредить десну, в некоторых случаях это может привести к осложнениям.

"Иногда эти повреждения могут быть достаточно серьезными. В то же время отказаться от них непросто, так как просто-напросто необходимо после приема пищи, особенно в общественных местах, убирать из зубов остатки еды. Именно поэтому гораздо лучше использовать для этих целей зубную нить", - объяснила врач.

Стоматолог рекомендует не стесняться и носить зубную нить с собой, она не повредит зубы, гораздо лучше и быстрее удалит застрявшие остатки пищи.