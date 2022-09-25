Врач перечислила неожиданные признаки заболеваний щитовидки

Заболевания щитовидной железы могут заявлять о себе нехарактерными симптомами, человека может беспокоить постоянная сонливость, апатия и нарушение памяти, сообщила "Пятому каналу" врач-эндокринолог Татьяна Саввина, передает Day.Az.

От сбоев в работе щитовидки страдают все органы и системы, при этом выявить заболевания органа можно только после сдачи анализов на гормоны щитовидной железы. Человек может длительное время лечиться от бессонницы или выпадения волос не подозревая о том, что виной тому щитовидка.

"Человек может не один месяц без эффекта лечить запоры, анемию, нарушение ритма сердца и повышение артериального давления. Замедление реакции, нарушения памяти, сонливость могут говорить о снижении скорости нервных сигналов. И это лишь небольшой спектр проявлений нарушения функций щитовидной железы", - предупредила врач.

Эндокринолог отметила, что недостаток гормонов щитовидной железы замедляет обмен веществ, человек может набрать лишний вес, при гипотиреозе развивается анемия. При этом переизбыток этих же гормонов ведет к тремору рук, повышенной потливости и перепадам настроения.