В каком случае вирус Khosta-2 станет опасным для человека?

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что вирус Khosta-2 пока безобиден для людей, но может стать опасным, получив возможность передаваться от человека к человеку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он рассказал, что новые вирусы могут появиться в любой момент подобно тому, как возник возбудитель COVID-19. В их геноме происходят десятки мутаций за день, но благодаря естественному отбору преимущество получают те, которые полезны для вирусного сообщества и способствуют их размножению и распространению. В случае с коронавирусом SARS-CoV-2 такой мутацией оказалась та, которая позволила ему распространяться между людьми, с помощью которой он смог занять всю планету.

"Поэтому, если он получит способность распространяться от человека к человеку, то будет опасен, а пока - нет", - пояснил специалист.

Вирусы Khosta-1 и Khosta-2 относятся к сарбековирусам и являются подкатегориями коронавирусов. Ученые отмечают, что у этих вирусов нет генов, которые участвуют в зарождении и развитии заболевания, но существует риск их рекомбинаций с другими.