Как справиться с паническими атаками?

Клинический психолог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Валерия Рыжик рассказала URA.RU, что при панической атаке важно сконцентрироваться на дыхании и сосредоточиться на телесных ощущениях, передает Day.Az.

"При панической атаке следует оставаться на одном месте и сосредоточиться на дыхании: попробовать дышать в ладони, либо в бумажный пакетик, можно лечь на спину и притянуть ноги к груди. <...> Также следует попробовать переключиться на реальность: почувствовать, как стоят стопы или как бедра сидят на опоре <...> понюхать резкие запахи и съесть что-то яркое на вкус", - пояснила Рыжик.

Она отметила, что важно помнить: паническая атака - временное состояние и никакой реальной угрозы нет. По словам психолога, тревожность, невротизация, посттравматическое расстройство являются фоном для развития панических атак.

"Если человек не умеет справляться со стрессами, имеет истощение нервной системы на фоне большого количества нерешенных проблем, то утрата или болезнь могут выступить в роли решающего катализатора для возникновения панических атак. Риск их появления повышается и при злоупотреблении алкоголем, никотином, кофеином и психотропными веществами", - добавила Рыжик.