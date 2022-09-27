Названы разрушающие зубную эмаль продукты

Врач-стоматолог высшей категории Олег Конников в беседе с URA.RU заявил, что продукты, повышающие кислотность в ЖКТ, являются причиной разрушения зубной эмали, передает Day.Az.

Такими продукты Конников назвал лук, болгарский перец, томаты, чеснок, редис, сливы, клубнику и ежевику. Кроме того, по его словам, цитрусовые оказывают негативный эффект на эмаль зубов.

"Все, что имеет повышенную кислотность, отражается на всем ЖКТ и на эмали зубов. Если у нее есть некоторые повреждения, то это естественным образом скажется на том, что поверхность станет более шероховатой, размягченной, налет легче будет накладываться, и это сложнее потом будет убрать", - объяснил врач.

Он отметил, что неправильный прикус и нарушение гигиены полости рта также сказываются на состоянии зубной эмали.

На прошлой неделе стоматолог-ортопед, основатель и главный врач в SmileClinic Илья Скляров заявил, что самые вредные для зубов щетки - это изделия с натуральной, жесткой, редкой или разноуровневой щетиной.