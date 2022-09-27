Врач рассказал, опасен ли отказ от мяса

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев объяснил ura.ru, почему не стоит отказываться от продуктов животного происхождения. Калинчев рассказал, что отказ от одного только мяса не нанесет вреда организму, если при этом продолжать есть кисломолочные продукты и яйца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чисто убрать из рациона мясо - абсолютно безопасно, достаточно будет яиц и кисломолочных продуктов. Это же не вегетарианство. Мясо является источником аминокислот. Все остальное в других местах есть. История про анемию, дефицит железа, это не про то, ест человек мясо или нет. Это про то, как оно усваивается. Можно очень много есть красного мяса, но иметь анемию, или вообще не есть, и иметь хороший гемоглобин. Тут много факторов. И потеря железа, то есть, например, обильные месячные у женщин по причине каких-то гинекологических заболеваний. Или не усваивается, то есть тут патология ЖКТ. И тут тоже не важно, ест человек железо или нет", - объяснил врач.

При этом Калинчев уточнил, что полный отказ от продуктов животного происхождения опасен. "Если просто не любишь мясо - ешь рыбу. Есть яйца и так далее. Опаснее вегетарианство, когда вообще уходит весь животный источник белка и жира. И оно опасно не тем, что человек не ест его, а другим. Вегетарианство - это просто маркер психологической патологии", - объяснил врач.