Новый взгляд на причины возникновения болезни Альцгеймера

Исследователи Института мозга Крембила предложили новую модель (AD2) болезни Альцгеймера, рассмотрев ее не как заболевание мозга, а как хроническое аутоиммунное заболевание. Работа ученых была опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На сегодняшний день большинство подходов к исследованию болезни Альцгеймера основаны на теории о том, что аномальный белок, называемый бета-амилоидом, образует сгустки в мозге, что приводит к смерти клеток мозга. Но мы считаем, что бета-амилоид не аномалия и он действует как иммунопептид. Если у нас травма головы, бета-амилоид помогает восстановиться. Если появляется вирус или бактерия, бета-амилоид борется с ним", - считают ученые.

По словам ученых, бета-амилоид приводит к развитию болезни Альцгеймера в том случае, если не может отличить бактерию от клетки мозга, поэтому он непреднамеренно атакует клетки мозга.

"В таком случае мы можем называть болезнь Альцгеймера аутоиммунным заболеванием. Иммунная система на самом деле атакует своего хозяина, наш мозг", - отметили ученые.

По словам ученых, переосмысление болезни Альцгеймера поможет открыть новые методы лечения деменции.