О чем говорят ломкие ногти?

По качеству ногтей можно определить состояние здоровья. Об этом "Москве 24" сообщила терапевт Надежда Чернышова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чаще всего ногти страдают от грибковой инфекции - это грибковое поражение ногтей. В подавляющем большинстве случаев, если они стали тусклыми, ломкими, утолщенными, то надо смотреть, нет ли грибка. Это может сказать врач-дерматолог, который возьмет анализ", - объяснила врач.

Как добавила Чернышова, при внезапном изменении формы ногтей следует записаться на прием к терапевту, так как такое состояние может означать хронические заболевания дыхательной системы. Еще одним симптомом болезни легких является ребристость ногтевой пластины.

По словам врача, белые пятна и полосы на ногтях зачастую означают дефицит витаминов и минералов в организме. При появлении таких признаков на ногтевой пластине нужно пройти осмотр у профильных специалистов и сдать анализы.