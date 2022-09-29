Названы эффективные народные средства лечения простуды

Врач-терапевт компании "Инвитро" Иван Ромасов рассказал "Известиям", что для лечения простуды есть немало народных средств, однако не все из них безопасны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Алкоголь сразу можно отнести в разряд запрещенных средств, так как использование его во время простуды может усилить интоксикацию и привести к плохим последствиям", - сказал Ромасов.

Он отметил, что есть народные методы, которые обрели доказательную базу: отдых, сон, обильное питье. Все это, по его словам, помогает восстановить силы. В то же время стоит с осторожностью употреблять чай с лимоном или имбирем и витамин С в шипучих таблетках, так как при избытке они могут навредить людям с болезнями ЖКТ.

Мед - средство, имеющее эффективную доказательную базу, подчеркнул Ромасов. Он уточнил, что этот продукт хорошо помогает от кашля. В свою очередь, ингаляции над вареной картошкой или водяной баней принесут меньше пользы, сказал врач.

Ромасов предупредил также об опасности приема антибиотиков при ОРВИ, так как причиной простуды являются вирусы, а не бактерии. Кроме того, антибиотики обладают побочными эффектами.