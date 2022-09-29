Врач рассказал, как осенний сезон влияет на ментальное здоровье

Осенью обостряются хандра и депрессия. Об этом "Вечерней Москве" сообщил психотерапевт Евгений Фомин, передает Day.Az.

По словам врача, погода может влиять на ментальное здоровье.

"Метеорологические процессы могут усугублять состояние пациента. Когда приходит циклон, то наблюдается снижение атмосферного давления, что в свою очередь влияет на самочувствие больного - как физиологическое, так и психическое. Ухудшается переносимость погодных скачков. Отсутствие солнца и хмурость вызывают хандру и депрессию", - объяснил врач.

Как добавил Фомин, весной обостряются другие расстройства. Например, фобии, неврозы и тревожность. Это происходит из-за погоды, как и осенью.

"На фоне внутренних переживаний, окружающий мир наполняется красками, и у человека происходит диссонанс, когда его эмоциональное состояние не совпадает с внешним миром, который цветет и благоухает", - отметил врач.

Как отметил психотерапевт, людям с такими заболеваниями следует заранее начинать курс приема препаратов.

"Если же человек и так "сидит" на препаратах, то нельзя отменять или отказываться от их приема, лучше проконсультироваться с лечащим специалистом, чтобы он оценил психическое состояние и определил, какие средства позволят максимально "безболезненно" пережить опасный период", - предупредил врач.