Названа операция, повышающая риск возникновения эпилепсии

Медики из Университета Западного Лондона установили, что в течение как минимум трех лет после операции по уменьшению желудка у пациентов риск развития эпилепсии увеличился на 45% по сравнению с людьми, у которых не было бариатрической операции. Работа ученых была опубликована в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно исследованию, подобные осложнения возникают у 5-16% пациентов. Ученые предположили, что одним из факторов возникновения послеоперационной эпилепсии может быть нарушение всасывания питательных микроэлементов.

"Ранее у пациентов, страдающих от эпилепсии, были зафиксированы низкие уровни содержания витамина С, цинка и меди. Другое исследование небольшого числа пациентов с эпилепсией показало, что нормализация уровня витамина D в сыворотке крови снизила среднюю частоту приступов на 40%", - отметили ученые.

В исследовании ученые проанализировали данные о 17 тыс. пациентах, перенесших операцию по уменьшению желудка с июля 2010 года по декабрь 2016 года, и 622 тыс. взрослых, страдающих ожирением, но не оперированных. В исследовании пациенты наблюдались до декабря 2019 года. Врачи также исключили людей с судорогами и иными факторами риска, которые могут привести к припадкам.

Ученые также обнаружили, что люди, которые перенесли инсульт, были более предрасположены к возникновению эпилепсии. В будущем ученые планируют изучить связь между двумя этими недугами.