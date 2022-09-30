Врач назвал главные факторы долголетия

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвал факторы, которые влияют на продолжительность жизни, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главными факторами долголетия Мясников назвал регулярную физическую активность и ограничение калорий в рационе. Медицину он поставил на третье место.

Также Мясников рассказал, что сексуальная активность замедляет старение. По его словам, человек, который в пожилом возрасте отказывается от интимных отношений, лишается важного аспекта жизни и стареет быстрее, чем тот, кто продолжает в этом возрасте заниматься сексом.