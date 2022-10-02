Диетолог рассказала о пользе имбиря

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала о пользе имбиря, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Имбирь является не только приправой, но и содержит достаточно большое количество антиоксидантов, а также большое количество витаминов группы В, С", - отметила она.

Кроме того, имбирь обладает желчегонным действием и усиливает аппетит, подчеркнула диетолог.

По ее словам, имбирь хорошо помогает при простудах. Его, например, можно заваривать в небольшом количестве в чай. Вместе с медом и облепихой этот продукт позволит облегчить першение в горле, уточнила врач.

Вместе с тем, по словам Бережной, людям у которых есть заболевания ЖКТ, стоит с осторожностью употреблять имбирь.