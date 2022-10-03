Почему опасно заводить питомцев?

Человек, испытывающий трудности в коммуникации с другими людьми, будет испытывать еще большие сложности в общении при заведении домашнего животного. От этом URA.RU сообщил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович, передает Day.Az.

"С одной стороны, животное восполняет нехватку эмоций, а с другой стороны, замещает, то есть человек переключается на животное и перестает стремиться к каким-то иным формам эмоциональной связи. Животное как будто выдавливает эту проблему", - объяснил специалист.

Как добавил Федорович, если человек замещает коммуникацию с людьми общением с питомцами, он очеловечивает животных и их повадки.

"Домашние животные хороши как дополнение, но как основное - это тупик. Поэтому люди с животными и разговаривают, очеловечивают их состояние", - заключил психотерапевт.