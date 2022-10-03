Врач рассказала об опасности популярного средства для ухода за лицом

Алена Романова врач-дерматовенеролог, трихолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге рассказала порталу "Доктор Питер", какое "бабушкино" средство не стоит использовать для ухода за лицом. Речь идет о вазелине, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт развенчала миф об омолаживающих свойствах вазелина. Она объяснила, что в силу плотной структуры средство способно механически заполнить морщины, но никак не разгладить их, так что эффект будет лишь визуальный, а "сиять" кожа станет из-за жирности самого вазелина.

Романова рассказала о главной опасности вазелина: в его состав входит большое количество минеральных масел, которые стимулируют работу сальных желез. Поскольку вазелин ложится на лицо плотной пленкой, то блокирует водно-кислородный обмен и закрывает выход для кожного сала, которое закупоривает поры и провоцирует образование комедонов. Особенно опасно использовать вазелин людям с жирной кожей, склонной к воспалениям.

Она добавила, что наносить вазелин на кожу лица можно исключительно в экстремальных условиях, когда других средств под рукой просто нет. Например, в лесу, пустыне или горах, где дует сильный холодный ветер, от которого трескается кожа. В подобной ситуации вазелин может защитить, но во всех остальных случаях мазать его на лицо категорически нельзя.