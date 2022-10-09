В Испании раскрыли генетические механизмы эволюции вируса оспы обезьян

Молекулярные биологи из Испании обнаружили, что процесс распространения вируса оспы обезьян по человеческим популяциям сопровождается мутациями в повторяющихся участках ДНК патогена. Это помогает ему быстро приспосабливаться к жизни в клетках человека, пишут исследователи в статье, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наше исследование показало, что большое число повторяющихся участков в геноме MPXV, а также и других вирусов оспы, позволяет им быстро и гибко приспосабливаться к заражению новых видов жертв. Как правило, эти повторы в структуре ДНК обычно игнорируются при исследованиях, однако в данном случае они играют ключевую роль в эволюции вирусов оспы", - пишут исследователи.

Вирус оспы обезьян (MPXV), получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Помимо Великобритании, за последнее время случаи заражения были зарегистрированы в большинстве стран Западной Европы, а также в США, Канаде и в государствах Южной и Юго-Восточной Азии. По статистике ВОЗ, к середине сентября общее число случаев заражения превысило 61 тыс., от болезни умерли 23 человека.

Группа молекулярных биологов под руководством Сары Монсон, научного сотрудника Института здоровья имени Карлоса III в Мадриде (Испания), проследила за эволюцией вируса MPXV при его передаче от одного больного к другому и раскрыла механизм, управляющий накоплением изменений в геноме патогена и его приспособлением к новым видам.

Эволюция вирусов оспы

Ученые собрали образцы вируса из язв на теле нескольких пациентов, попавших в клиники Мадрида в начале лета этого года, и полностью расшифровали геномы этих патогенов. Эти наборы нуклеотидов исследователи сравнили с аналогичными последовательностями для нескольких образцов MPXV, собранных в разных регионах Африки в последние пятьдесят лет.