В Испании раскрыли генетические механизмы эволюции вируса оспы обезьян
Молекулярные биологи из Испании обнаружили, что процесс распространения вируса оспы обезьян по человеческим популяциям сопровождается мутациями в повторяющихся участках ДНК патогена. Это помогает ему быстро приспосабливаться к жизни в клетках человека, пишут исследователи в статье, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Наше исследование показало, что большое число повторяющихся участков в геноме MPXV, а также и других вирусов оспы, позволяет им быстро и гибко приспосабливаться к заражению новых видов жертв. Как правило, эти повторы в структуре ДНК обычно игнорируются при исследованиях, однако в данном случае они играют ключевую роль в эволюции вирусов оспы", - пишут исследователи.
Вирус оспы обезьян (MPXV), получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Помимо Великобритании, за последнее время случаи заражения были зарегистрированы в большинстве стран Западной Европы, а также в США, Канаде и в государствах Южной и Юго-Восточной Азии. По статистике ВОЗ, к середине сентября общее число случаев заражения превысило 61 тыс., от болезни умерли 23 человека.
Группа молекулярных биологов под руководством Сары Монсон, научного сотрудника Института здоровья имени Карлоса III в Мадриде (Испания), проследила за эволюцией вируса MPXV при его передаче от одного больного к другому и раскрыла механизм, управляющий накоплением изменений в геноме патогена и его приспособлением к новым видам.
Эволюция вирусов оспы
Ученые собрали образцы вируса из язв на теле нескольких пациентов, попавших в клиники Мадрида в начале лета этого года, и полностью расшифровали геномы этих патогенов. Эти наборы нуклеотидов исследователи сравнили с аналогичными последовательностями для нескольких образцов MPXV, собранных в разных регионах Африки в последние пятьдесят лет.
Анализ показал, что геном "европейских" штаммов MPXV содержал мутации в повторяющихся участках внутри генов OPG153, OPG208 и OPG204. Все эти регионы ДНК вируса отвечают за производство белков, связанных с проникновением вирусной оспы обезьян в клетки ее "жертвы", а также с подавлением систем клеточной самозащиты.
Дальнейшее изучение этих блоков ДНК указало на то, что эти повторы, которые ученые называют "генетическими аккордеонами", играют роль в эволюции не только MPXV, но и многих других вирусов оспы. Их структура влияет на форму и активность белков, которые кодируются этими тремя генами. Это позволяет вирусам оспы менять работу тех участков ДНК, которые заражают клетки.
Нечто похожее, как отмечают ученые, характерно для еще одного возбудителя опасных болезней - малярийного плазмодия. В геноме этого одноклеточного паразита также встречаются повторяющиеся участки ДНК, которые играют важную роль в определении активности и функций различных генов в клетках возбудителя малярии. Подобное совпадение, по мнению ученых, говорит о том, что "генетические аккордеоны" могут встречаться в ДНК многих других опасных возбудителей болезней.
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