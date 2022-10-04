Названы последствия для пищеварения, которые вызывает «омикрон»

Коронавирусная инфекция часто сопровождается неприятными симптомами со стороны пищеварительной системы организма. О том, почему это происходит и как ковид может сказаться на работе желудочно-кишечного тракта, "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог "ИНВИТРО-Приволжье" Наталья Морозова, передает Day.Az.

"Тот факт, что COVID-19 часто сопровождается поражением органов пищеварения, связан с тем, что вирус непосредственно воздействует на слизистую ротовой полости, пищевода, желудка, кишечника, на клетки печени, поджелудочной железы и других органов. Кроме этого, желудочно-кишечный тракт страдает от воздействия лекарств, которые применяются для лечения - антибиотиков, жаропонижающих, обезболивающих, гормонов, иммунодепрессантов", - пояснила она.

Так, согласно исследованиям, симптомы со стороны ЖКТ наблюдались примерно у 10% заболевших. Но, например, подштамм "Кентавр" можно спутать с ротавирусом, поскольку ему свойственны похожие симптомы: рвота и диарея.

"Кроме того, коронавирус может вызвать обострение любых хронических пищеварительных заболеваний. Для их предупреждения необходимо провести вакцинацию от COVID-19 в период ремиссии. Также нужно не прерывать назначенное базовое лечение, при необходимости его скорректировать. Это особенно важно для пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника: язвенным колитом, болезнью Крона, аутоиммунными заболеваниями органов пищеварения - аутоиммунным гастритом, целиакией, первичным билиарным циррозом и другими", - уточнила Морозова.

При этом развитие хронических заболеваний ковид сразу не вызывает. Критерием для постановки диагноза является длительность симптомов не менее 4-6 месяцев. За это время обычно прекращаются все постковидные проявления. Однако коронавирусная инфекция часто выступает провоцирующим фактором для начала первого обострения таких состояний. Так могут себя проявить хронический панкреатит, гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

"Дело в том, что ковид может вызвать воспаление слизистой тонкой и толстой кишки, это дает симптомы энтероколита - частый жидкий стул, иногда со слизью и кровью, боли в животе, избыточное газообразование. Для его лечения могут потребоваться несколько месяцев и даже лет, в зависимости от тяжести поражения кишечника. Также ковид может вызывать повреждение сосудов подслизистого слоя кишечника", - добавила гастроэнтеролог.

Чтобы восстановить ЖКТ, по словам Морозовой, при нарушении пищеварения, которое имеет характер легкого дискомфорта, достаточно самостоятельно перейти на щадящее питание на 2-3 недели, также можно принимать низкодозные ферменты и пробиотики. Если жалобы возникают часто и сильно беспокоят, то рекомендуется обратиться к врачу для проведения обследования.