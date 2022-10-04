Названы основные причины появления неприятного запаха изо рта

Основные причины появления неприятного запаха изо рта "Мосленте" назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская, передает Day.Az.

По ее словам, такой симптом может говорить о наличии серьезных заболеваний.

"Научное название плохого запаха изо рта - галитоз. Это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом разных патологий. Для того, чтобы устранить запах, необходимо понять, что именно вызвало его появление, а уже после этого приступать к борьбе с проблемой", - рассказала специалист.

По ее словам, одной из причин появления запаха может быть плохая гигиена полости рта и проблемы со здоровьем зубов и десен. Важно не пренебрегать чисткой зубов, использовать зубную нить и ирригатор, а также хотя бы раз в год ходить на профилактические осмотры к стоматологу.

Причиной возникновения галитоза также может быть сухость во рту. Если слюны недостаточно, то она может неэффективно удалять фрагменты пищи из ротовой полости, что и приводит к появлению неприятного запаха. Для того, чтобы стимулировать слюноотделение, стоматологи рекомендуют жвачки или леденцы без сахара.

В редких случаях неприятный запах изо рта может быть спровоцирован появлением пробок в миндалинах. Пробки могут быть мягкими и твердыми, не давать о себе знать и оказаться случайной находкой при осмотре у отоларинголога. В том случае, если они причиняют дискомфорт и вызывают галитоз, врач может принять решение о промывании лакун миндалин для удаления пробок, продолжила Малиновская.

Эксперт отметила, что в числе наиболее частых причин, вызывающих появление плохого запаха изо рта - проблемы с пищеварением. Галитоз может быть спровоцирован ферментной недостаточностью, например, нехваткой печеночных ферментов, а также появиться на фоне гастрита и язвенной болезни. Нередко появление неприятного запаха сопровождается отрыжкой и изжогой. Кроме того, с галитозом могут сталкиваться пациенты, страдающие диабетом второго типа.

"Сам человек далеко не всегда замечает, что его дыхание несвежее. Один из "домашних" способов обнаружить галитоз - лизнуть ложку, подождать, пока слюна высохнет, и понюхать ее. Если запах неприятный и при этом он не связан с употреблением чеснока, лука и другой пищи с резким ароматом, то стоит обратиться к врачу", - заключила Малиновская.