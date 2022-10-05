Врач указала на опасную при храпе позу сна

Поза лежа на спине при храпе грозит остановкой дыхания во сне, предупредила врач-сомнолог София Черкасова. На опасную при храпе позу она указала в беседе с изданием News.ru, передает Day.Az.

По словам Черкасовой, некоторые женщины спят на спине, чтобы у них не "помялось" лицо и не образовывались морщины. "Но вместо ожидаемого эффекта они просто-напросто приобретают проблемы со сном. Если же исходить из вопроса физического здоровья, то положение на спине потенциально может быть опасно для людей, предрасположенных к храпу", - сказала она.

Черкасова обратила внимание на то, что в таком положении и сам храп, и риск остановки дыхания во сне кратно усиливаются.