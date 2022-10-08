Стоматолог объяснил, кому нельзя ставить импланты

Заболевания эндокринной системы, беременность, менструация и нарушения целостности кости челюсти могут стать противопоказаниями или потребовать дополнительной подготовки при восстановлении утраченных зубов. Об этом "Газете.Ru" рассказал стоматолог, главный врач DR Minko Dental Clinic Вячеслав Минко, передает Day.Az.

"Женщинам не ставят импланты во время беременности и в критические дни. Дополнительного обследования требуют некоторые эндокринные заболевания и наличие в анамнезе неудачной имплантации", - рассказал он.

По словам врача, обычно имплантацию можно провести в день обращения без дополнительных анализов, уведомив при этом врача о заболеваниях и состоянии здоровья.

"Благодаря новым технологиям перечень противопоказаний сокращается. Например, раньше диабет являлся абсолютным противопоказанием, а сегодня перешел в разряд относительных. И после консультации с эндокринологом имплантация может быть проведена", - отметил доктор.

Минко добавил, что, если в анамнезе была резекция челюсти в связи с онкологией или травмой, может быть принято решение о пересадке костной ткани с тазобедренной кости.

"В целом противопоказаний к восстановлению утраченных зубов не так много, и в любой ситуации можно найти решение", - заключил стоматолог.