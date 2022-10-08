Обнаружена связь между недосыпом и диабетом

Сомнолог София Черкасова сообщила о связи между недосыпом и диабетом второго типа в беседе с "Вечерней Москвой", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отметила, что сам по себе поздний отход ко сну может и не вызывать никаких заболеваний, если человек постоянно спит в соответствующем его хронотипу режиме. По ее словам, также важно, чтобы человек спал достаточно по продолжительности.

"Другое дело, что большая часть нашего общества - представители промежуточного хронотипа, которые откладывают отход ко сну в силу социальных обстоятельств. К примеру, они подолгу не спят ночью, выполняя работу, а после встают рано утром", - сказала она.

Черкасова отметила, что подобная тенденция говорит о хроническом недосыпе, который может вызывать сахарный диабет второго типа.

Также сомнолог предупредила, что недосып может вызвать артериальную гипертонию, депрессию, ускоренное старение, снижение уровня иммунитета и повышение предрасположенности к частым ОРВИ.