Врач-диетолог назвала замену сладостям

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, чем с точки зрения правильного питания можно заменить сладости, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С точки зрения правильного питания доктор советует заменить сладости фруктами "в умеренном количестве".

Употреблять их она рекомендует до 17.00, примерно через два часа после еды, "чтобы переварилась основная пища".

"Также это могут быть сахарозаменители, но лучше использовать натуральный эритрит либо стевию. Сиропы топинамбура, агавы или цикория", - сказала специалист.

По ее словам, альтернативной заменой может являться мед, но только "если на него нет аллергии". Также это могут быть различные сухофрукты, конфеты из сухофруктов, протеиновые батончики, горький шоколад, домашние конфеты, сделанные из сухофруктов и горького шоколада, добавила Писарева.