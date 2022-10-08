Какие морепродукты могут навредить здоровью?

Экзотические морепродукты зачастую являются сильными аллергенами, а также могут вызвать отравление. Об этом URA.RU сообщили эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев и член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как объяснил специалист Калиничев, чаще всего аллергию вызывают устрицы.

"В устрице есть сильный аллерген, хотя это и хороший легко усваиваемый белок. Мидии, пожалуйста, их можно купить и у нас в магазине. Но только нужно не забывать, что если вы их готовите сами, то их нужно правильно термически обрабатывать, чтобы не получить какую-нибудь экзотическую болезнь или просто не отравиться", - предупредил диетолог.

Как добавил специалист, наиболее полезными морепродуктами являются раки, гребешки, крабы и креветки, так как в них содержится белок, который легко усваивается организмом. Такие продукты могут стать альтернативой мясу птицы или свинине.

Как добавила диетолог Русакова, многие морепродукты опасны для здоровья из-за плохой транспортировки или из-за загрязнения морей.

"Морепродукты - это основа средиземноморской кухни, источник высококачественного животного белка, йода, витамина pp, B6, меди, железа. Однако, в связи с загрязнением морей и океанов, они могут накапливать в себе тяжелые металлы и другие вредные соединения", - заключила врач.