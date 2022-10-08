Стало известно, какой чай опасно пить при простуде

Во время простуды не рекомендуется добавлять сахар в чай. Об этом "Москве 24" сообщила терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, сладкие напитки негативно отразятся на процессе выздоровления.

"Сахар, который попадает в желудочно-кишечный тракт, подпитывает патогенную микрофлору, особенно кандидозную, и тем самым подавляется иммунитет. Процессы брожения, происходящие в кишечнике, будут тормозить иммунитет", - объяснила диетолог.

Как добавила врач, во время простуды лучше пить зеленый чай, так как в нем содержатся антиоксиданты, которые помогают организму бороться с заболеванием. Кроме того, пациентам нужно пить воду, чтобы очиститься от токсинов.

По словам Королевой, во время простуды можно пить морсы из клюквы и малины, однако стоит помнить о том, что в эти напитки нельзя добавлять сахар.