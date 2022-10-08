Стало известно, какой чай опасно пить при простуде
Во время простуды не рекомендуется добавлять сахар в чай. Об этом "Москве 24" сообщила терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам врача, сладкие напитки негативно отразятся на процессе выздоровления.
"Сахар, который попадает в желудочно-кишечный тракт, подпитывает патогенную микрофлору, особенно кандидозную, и тем самым подавляется иммунитет. Процессы брожения, происходящие в кишечнике, будут тормозить иммунитет", - объяснила диетолог.
Как добавила врач, во время простуды лучше пить зеленый чай, так как в нем содержатся антиоксиданты, которые помогают организму бороться с заболеванием. Кроме того, пациентам нужно пить воду, чтобы очиститься от токсинов.
По словам Королевой, во время простуды можно пить морсы из клюквы и малины, однако стоит помнить о том, что в эти напитки нельзя добавлять сахар.
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