Кому нельзя есть сыр с плесенью?

Если есть сыр с плесенью в небольших количествах, то это может пойти на пользу организму, но это не касается людей с аллергическими реакциями, беременных и маленьких детей, сообщила URA.Ru врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

Плесень на благородных сортах сыра схожа с пенициллиновым грибком, если съедать в день не более 50 граммов такого продукта, то можно подавить распространение в организме определенных патогенных бактерий.

"Это не касается детей, так как у них не до конца сформирована иммунная система, беременных, кормящих женщин. Также сыр лучше не употреблять тем, у кого есть индивидуальная непереносимость, аллергия на любую плесень, у кого есть уже дисбиоз, либо тем, кто страдает грибковыми заболеваниями, потому что в данном случае непонятно, как поведет себя организм", - предупредила врач.

Диетолог отметила, что сыр с плесенью содержит много кальция, витамина А, фосфора и аминокислот. Если у взрослого человека нет индивидуальной непереносимости лактозы, то лакомиться таким продуктом можно без опасений.