Почему нельзя лечить простуду медом?
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Популярное лакомство не поможет быстрее вылечить грипп или простуду, употребление меда во время болезни не заменит прием лекарственных препаратов, сообщила URA.Ru врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова, передает Day.Az.

Принято считать, что в меде содержится большое количество микроэлементов, минералов и витаминов, которые помогают быстрее справиться с болезнями, но на самом деле это совсем не так. По мнению диетолога, лакомство не сможет заменить таблетки.

"Сказать, что мед может реально лечить - не совсем так. Мед - это дорогой сахар. Я его даже называю бриллиантовым сахаром, потому что калорийность примерно такая же, может чуть менее калорийный, чем сахар. Чуть больше фруктозы, чем в сахаре", - отметила врач.

Диетолог порекомендовала правильно употреблять мед и не считать его элементом здорового питания. При отказе от сахара полностью заменять его медом не стоит.